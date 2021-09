La SICAP s'engage à accompagner le programme « 100 000 logements »

''Nous sommes prêts à être auprès de notre direction générale pour accompagner l'Etat dans la mise en œuvre de ce programme de réalisation de 100 000 logements'', a dit Khalilou Fall secrétaire général de la section syndicale des travailleurs.



M. Fall secrétaire général de la section syndicale des travailleurs de cette société, créée en 1950, s'exprimait au cours d'un séminaire visant à discuter du climat social et des perspectives de l'entreprise.



Le démarrage des travaux de cette rencontre était présidé par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow.



''Il n'y a pas meilleure expertise que celle de la SICAP pour accompagner le Chef de l'Etat dans la réalisation de ce programme'', a estimé M. Fall.



''Seulement, le foncier, qui est notre matière première, reste le goulot d'étranglement. Sans foncier et financement, nous ne pouvons rien faire. Nous en avons pour produire des logements'', a insisté Khalilou Fall.



Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique a salué l'engagement de la SICAP dans la mise en œuvre du programme des "100 000 logements''.



''C'est un programme phare, un des marqueurs de la gouvernance du Chef de l'Etat et du Plan Sénégal émergent (PSE). La SICAP s'est naturellement engagée, mais dans notre activité, le foncier reste notre matière première'', a Abdoulaye Seydou Sow.



''La SICAP a besoin de l'accompagnement de l'Etat et que son entreprise est en train d'en tirer les bénéfices et nous espérons que dans les perspectives, ça se présente sous de meilleurs auspices'', a déclaré Mamadou Kassé.



Le directeur général de la SICAP, ses collaborateurs et les travailleurs de la Société immobilière discutent de tous les éléments qui concernent la bonne gouvernance de la SICAP.



'Il s'agit de voir l'état actuel du patrimoine foncier, les mécanismes à améliorer pour pouvoir disposer du financement à un bon taux, mais aussi et surtout, quelle doit être la posture de la SICAP en termes de politique fiscale'', a indiqué Mamadou Kassé.



