La Section de Recherches démantèle un cabinet dentaire illégal, en service depuis 40 ans

La Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane a démantelé un cabinet clandestin de faux dentistes installé au Plateau à la rue Moussé Diop, non loin de l’hôtel Faidherbe.



C’est un patient, à qui l’on a coupé une partie de la langue lors d’une extraction dentaire, qui a alerté les hommes en bleu.



Informés, les éléments ont fait la descente sur les lieux. Ils y ont découvert un cabinet clandestin de dentistes géré par huit individus de nationalités guinéenne et sénégalaise associés depuis 40 ans, qui traitaient, enlevaient des dents et posaient des prothèses sans aucune qualification ni diplômes requis par la réglementation médicale en vigueur.



Ils se sont aussi procurés le matériel nécessaire pour faire des soins sur des dents sans respecter les mesures sanitaires imposées par l’Ordre de la profession de dentiste. Les tarifs de leurs prestations hasardeuses variaient entre 3000 et 5000 francs Cfa.



Des centaines de prothèses ont été trouvées sur les lieux et un important lot de matériels de fabrication et de traitement artisanal dentaire.



Les mis en cause ont été conduits vendredi 28 décembre devant le procureur pour exercice illégal de médecine et association de malfaiteurs.











