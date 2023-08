La Sénélec, enfin, 1ère entreprise du Sénégal - Par Moustapha Diakhate, Expert et Consultant Infrastructures Périmètre pour périmètre, la Senelec vient de surclasser la Sonatel et devient ainsi, le premier chiffre d'affaires du Sénégal, avec 886 milliards FCfa postés en 2022. Un niveau d’activité exceptionnel et une profitabilité soutenue pour l’électricien public qui, il y a seulement douze ans, était dans une situation de faillite technique, maintenue hors de l’eau grâce aux perfusions de liquidités de la part de l'État.

C’est donc un nouveau champion du service public marchand en Afrique au Sud du Sahara, qui dépasse le milliards d’euros sur son exercice fiscal 2021/2022, dans la facturation de ses services et se hisse ainsi au rang des premières entreprises du continent dans son métier de base : la production, le transport et la distribution d’électricité. Dorénavant, la Sénélec et la Sonatel seront nos porte-drapeaux à la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux relais de croissance en Afrique.



Au cœur du succès spectaculaire de la Sénélec, figure un trio managérial terriblement efficace et presque complémentaire, qui, en dix ans, aura réussi à remodeler et refonder la vieille boîte, pour en faire un groupe mieux articulé, bénéficiaire et excédentaire, avec un résultat net de près de 40 milliards FCfa, soit 2,73 % de plus comparé à une année plutôt. Bien sûr, la feuille de route du Président et surtout l’énorme sacrifice consenti par le Trésor public en termes de subventions, ont été décisifs voire essentiels.



D’abord, Pape Dieng, qui fut l’artisan majeur du tour de vis qui aura remis la Sénélec sur les rails. Ancien cadre-maison et entrepreneur, il entreprit l’œuvre de redressement en engageant souvent le bras de fer avec les syndicats, son autorité lui permit d’instiller la culture de l’objectif et surtout, du résultat, il ira à l’assaut des mauvaises pratiques en interne, capitalisant sur son expérience d’entrepreneur et de l'industrie. Il sema les graines de la success story d’aujourd’hui



Ensuite, vint le grand commis d’Etat, M. Makhtar Cissé, qui, à contrario de son prédécesseur trop clivant, réussit à faire avaler la pilule des réformes en interne, grâce à son style soft et collégial. Innovateur en tout, il met en œuvre une mixité et une diversité dans le top management, du sang neuf et de nouvelles méthodes dont la Sénélec avait soif et entreprit le grand chantier de la conformité du groupe : technique, technologique, administrative, managériale, etc. Il a su préparer la Sénélec à son nouvel environnement, marqué par l’irruption des IPP dans le segment production et rationaliser les coûts d’exploitation. Il n’hésita pas – fait majeur en son temps –, à publier les premiers bénéfices de l’entreprise.



Enfin, vint l’actuel Directeur général, cadre-maison comme Pape Dieng, parti fourbir ses armes dans les cabinets ministériels comme pour mieux appréhender la tutelle, il jouit d’une rare légitimité au sein de la Sénélec, surtout auprès des agents. Humble et souvent obtus, il est sans états d’âme dans la défense des intérêts de la Sénélec. Méthodique dans l’exécution et particulièrement discipliné dans son style de management directif, il sait conduire à terme toute sorte de projet en interne ; et sait tirer le meilleur pour la Sénélec même dans les relations avec la tutelle et la redoutable Place Peytavin.



Pape Dieng, M. Makhtar Cisse et P. Mademba Bitèye, tous homegrown, montrent à souhait que notre école publique et nos universités continuent à former de bons leaders, contrairement à cette fatalité depuis Senghor, qui voudrait nous faire croire que le Sénégalais est mauvais gestionnaire par nature.



Dorénavant première entreprise du Sénégal, l’avenir est radieux pour l’électricien public dans un Sénégal sur –urbanisé ou Senelec est appelée à fournir de l’électricité à 5 millions de foyers vers 2050 et à 2,5 milliards d’africains dont plus de la moitié sans accès électrique vers la même période.





Moustapha Diakhate

Expert et Consultant Infras.



