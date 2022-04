La Serie A ne sanctionne pas les chants racistes envers Koulibaly et Anguissa Lors du match Atalanta-Naples, une partie du public local a lancé des insultes racistes à l'encontre de Kalidou Koulibaly et de Zambo Anguissa, mais le juge sportif, l'organe disciplinaire de la Serie A, ne les sanctionnera pas.



L'organe disciplinaire de la Serie A ne sanctionnera pas les chants racistes adressés aux joueurs de Naples Kalidou Koulibaly et Zambo Anguissa par une partie des supporters de l'Atalanta dimanche dernier, et renvoie l'affaire au parquet fédéral de la Fédération italienne de football (FIGC).



Alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires lors du match entre l'Atalanta et Naples (1-3), correspondant à la 31e journée de Serie A, une partie du public local a proféré des insultes racistes à l'encontre du défenseur sénégalais et du milieu de terrain camerounais.



Le parquet fédéral va désormais ouvrir une "enquête complémentaire qui précise en détail la collaboration de l'Atalanta dans l'identification des responsables", a indiqué mardi l'organe disciplinaire du championnat italien.



Le club de Bergame a déjà annoncé son intention de collaborer avec les autorités compétentes pour identifier les supporters qui ont proféré les insultes racistes.



"Nous ne voulons pas donner de visibilité à des questions qui n'ont rien à voir avec notre environnement et, par conséquent, sans clameur ni généralisation, nous agirons dans les bureaux compétents afin que l'image du club et de la ville de Bergame soit protégée", a déclaré le club.



Même le maire de la ville italienne et la fédération sénégalaise elle-même ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour condamner les événements.







