La Sicap condamnée à payer 90 millions Fcfa au Groupe Icare international

Le procès contre le Directeur Général du Groupe Icare International Sarl, Djibril Gaye, a coûté cher à la Société Immobilière du Cap-Vert dite Sicap Sa, nous dit L'As.



Pourtant, c’est cette dernière qui a intenté une action judiciaire contre M. Gaye. Statuant publiquement, contradictoirement sur opposition en matière commerciale et en premier ressort, le 18 août, le tribunal hors classe de Commerce de Dakar déclare mal fondée la saisine de la Sicap.



Le juge va plus loin en condamnant la Sicap à payer à Djibril Gaye, Directeur Général du Groupe Icare International Sarl, la somme de 90 millions Fcfa en principal et celle de 5.000.000 Fcfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En plus, il met les dépens à la charge de la Sicap S.a.