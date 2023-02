La Sonatel réalise un chiffre d’affaires de 1455 milliards FCfa

En dépit d’une rude concurrence et d’un contexte socioéconomique difficile, le Groupe Sonatel, présent dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Léone), a atteint ses objectifs pour l’exercice 2022, grâce à une efficacité opérationnelle. D’après un communiqué parvenu à «L’As», le chiffre d’affaires consolidé dans les 5 pays, s’élève à 1455 milliards FCfa, soit une croissance de 9% par rapport à décembre 2021. Une progression obtenue sans une hausse des tarifs, malgré le renchérissement des coûts de production, du fait de la poussée inflationniste, selon "L'As".



Cette croissance a été soutenue par l’intensification des investissements, pour étendre et densifier les réseaux. Au titre de l’année 2022, indique le communiqué, 262 milliards FCfa ont été alloués aux investissements dans les 5 pays, en réponse aux engagements réglementaires, pour l’amélioration de la qualité de service, la contribution à l’aménagement numérique des territoires et surtout, pour l’accompagnement des Etats dans leur politique de développement numérique.



Ce qui a permis d’étendre le réseau Fibre pour faciliter l’accès des ménages à l’internet haut débit, l’amélioration de l’expérience client avec une qualité des réseaux incomparable et l’innovation avec le lancement en phase pilote de la 5G au Sénégal. Grâce à une efficacité opérationnelle et une politique de maîtrise des charges en constante amélioration, selon la Sonatel, le résultat net consolidé du Groupe s’établit à 279 milliards FCfa, en croissance de 10,5%, représentant 19% du chiffre d’affaires consolidé.