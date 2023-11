La Sonatel réalise un résultat net de 241 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023.

Ce résultat net connait ainsi une progression de 20,11% par rapport au 30 septembre 2022 où il se situait à 200,3 milliards de FCFA.

De façon générale, la direction de la Sonatel estime que les résultats financiers de la période sous revue sont en ligne avec les attentes grâce à <<l’effort d’investissement soutenu dans les réseaux mobiles, FTTX et les opérations d’amélioration de la qualité de service pour accompagner la forte demande des clients.>>



Ils en veulent pour preuve que les revenus générés par l’activité ont progressé de 11,3% à 1 201,5 milliards de FCFA contre 1 080 milliards de FCFA au 30 septembre 2022.



De son côté, l’Ebitdaal est en hausse de 15,6%, s’élevant à 535,4 milliards de FCFA contre 463 milliards de FCFA à l’issue du troisième trimestre 2022.



Les investissements réalisés durant la période sous revue, s’élèvent à 168,4 milliards de FCFA contre 168,1 milliards de FCFA au 30 septembre 2022 (+0,2%).



En ce qui le concerne, le cash-flow est en hausse de 24,3%avec un niveau de 367 milliards de FCFA.



Les résultats opérationnels rendu public par les responsables du groupe Sonatel indiquent 40,7 millions de clients Fixe, Mobile et internet (FMI), soit une progression de 6% par rapport au 30 septembre 2022. Le parc d’inscrits Orange Money a progressé de 16% à 29,9 millions. Le parc actif Orange Money est aussi en hausse de10% à 11,1 millions de clients).



Les clients Très Haut Débit (fixe et mobile) se situent à 629 000 en forte progression de 38%. En ce qui les concerne, le clients Fibre To the Home se situent à 293 400 (+83%)



Quid des perspectives ? A ce niveau, la direction de la Sonatel entend poursuivre les investissements pour étendre et améliorer la qualité des réseaux. De même, elle veut poursuivre la bataille sur le marché du Mobile Money avec une concurrence accrue, sans compter la poursuite des actions de maitrise des charges dans un contexte inflationniste.



Dans son rapport d’activité au titre du troisième trimestre 2023, les dirigeants de la Sonatel ont, en plus des aspects financiers et opérationnels, mis l’accent sur la responsabilité sociétale d’entreprise du groupe centrée sur 5 axes que sont l’éducation, la sante, l’environnement, l’emploi et l’inclusion numérique.



Selon eux, une fondation d’entreprise existe dans chaque pays de présence pour participer à l’amélioration de la qualité de vie des populations locales sur le plan social, médical, éducationnel, culturel et économique.



C’est dans ce sens qu’ils signalent notamment que 24 Projets « Village » ont été inities en 8 ans (dont 9 au Sénégal pour un budget de plus d’un milliard de FCFA), le déploiement de plus de 250 écoles numériques, la formation de plus de 40 médecins spécialistes dans le cadre des Bourses de spécialisation médicales.

Oumar Nourou

Source : Les résultats financiers du groupe Sonatel sont au beau fixe à l’issue du troisième trimestre 2023, en ce sens qu’il a réalisé un résultat net de 241 milliards de FCFA , en hausse de 20,11% par rapport au troisième trimestre 2022, selon le rapport d’activité établi par la direction de cette société de télécommunications.Source : https://www.lejecos.com/La-Sonatel-realise-un-resu...

