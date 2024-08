La Stratégie Nationale Portuaire sous le diagnostic du Port autonome de Dakar La direction générale du Port autonome de Dakar a organisé ce lundi 12 et mardi 13 Août à Saly, un atelier de consolidation de la Stratégie Nationale Portuaire du Sénégal.

L’atelier a vu la présence entre autres du Secrétaire Général du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires M. Bassirou Ndiaye, représentant le ministre de la Pêche empêché, Mme Fatou Diouf, du directeur général du Port Autonome de Dakar Waly Diouf Bodiang et ses collaborateurs, du directeur général de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) représentée par son directeur général Achille Guèye, du directeur général de la Société de Infrastructures de Réparation Navale (SIRN) Saliou Samb, du directeur général du Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes le Commandant Makhtar Fall, de la Communauté des Acteurs Portuaires du Sénégal (CAP Sénégal) ainsi que de la représentante Enabel accompagnée d’une délégation du Port de Bruges/Enabel.



L’atelier visait essentiellement à permettre au Port Autonome de Dakar d’apporter ses contributions sur l’étude sur la Stratégie Nationale Portuaire avant la restitution officielle du document.



Cet atelier a eu comme feuille de route la prise en charge des retombées du Décret 353 2023 du 21 février 2023 confiant entre autres missions, la gestion des ports publics du Sénégal en même temps que la mise en œuvre de la SNP à la Société nationale du Port autonome de Dakar.



Cette prise en charge doit également s’inspirer des orientations stratégiques impulsées par les nouvelles autorités dans le cadre du PROJET, pour un Sénégal uni, prospère et souverain.



Le directeur général du Port autonome de Dakar Waly Diouf Bodiang note que l’atelier a débouché sur des conclusions claires, inclusives et cohérentes qui permettront la réalisation d’un Sénégal hub portuaire, logistique et industriel intégré.



A l’issue des deux jours de travaux, le document de la Stratégie nationale portuaire a bénéficié de la lecture et des inputs du Port autonome de Dakar pour déboucher sur un document, inclusif, consolidé, bonifié, mettant à l’aise tout le monde et surtout permettant d’aller de l’avant. Le document restitué aux plus hautes autorités sera doté d’une approche novatrice afin de disposer d’une autorité portuaire forte pour une gestion et une exploitation optimale des plateformes portuaires à l’exemple des pays comme le Nigeria, le Ghana et le Maroc a souligné le directeur général du Port autonome de Dakar Waly Diouf Bodiang.



La réalisation d’un tel document consensuel approcherait le Sénégal des standards internationaux dans le domaine portuaire. Le Dg Waly Diouf Bodiang a estimé que la réussite d’un Plan de stratégie nationale portuaire passera aussi par une bonne collaboration entre tous les acteurs du département ministériel.



Le directeur général de l’ANAM, le Représentant d’ENABEL/PAOBI, le secrétaire général du ministère de la Pêche ont salué la tenue d’un tel atelier qui participe à la mise en place de nouveaux jalons articulés autour d’une démarche inclusive débouchant sur un document très consensuel.



L’atelier voulu par le Port autonome de Dakar permet de faire de la Stratégie nationale portuaire, un document de référence qui garantit un pilotage et un management du secteur maritime et portuaire. Le Sénégal deviendrait alors un leader en matière de hub portuaire dans la sous-région et dans le continent dans le domaine du transport maritime



