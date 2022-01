La Sûreté urbaine démantèle une filière de drogue entre Dakar et Tambacounda

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Janvier 2022 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

La Douane et la Police ont démantelé un trafic intense de drogue sur l’axe Tambacounda-Dakar. En effet, il y a de cela quelques mois, la douane avait saisi une importante quantité de chanvre indien à Tambacounda.



Lors de la même opération, indique-t-on dans "Rewmi", le nommé Cheik Abdou Khadre, étudiant domicilié à Liberté 5 (Dakar), a été arrêté. Inculpé pour trafic international de cannabis et contrebande, il a confié au magistrat instructeur, que la marchandise était destinée à Ibou Ndiaye alias Laba, un éleveur de moutons demeurant à Sicap Mbao, Tally Mame Diarra.



L’inculpé avait fourni deux numéros de téléphone qui seraient liés à Ibou Ndiaye alias Laba.

