La banque Société Générale Côte d’Ivoire réalise un résultat net record de plus de 74 milliards FCFA en 2022.

Par rapport à l’exercice 2021 où il s’élevait à 67,438 milliards FCFA, ce résultat net connait une hausse de 11%. Ce résultat est qualifié d’historique la direction de cet établissement bancaire <<malgré la forte augmentation du coût net du risque.>>



<< Au travers de ses résultats record en 2022, Société Générale récolte les fruits des actions stratégiques menées ces dernières années dans ses différents métiers pour développer, adapter et transformer ses activités>>, s’est félicitée la direction de l’établissement bancaire. Elle avance par ailleurs que fort des performances réalisées en 2022, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de la Banque la distribution d’un dividende brut par action de 1230 FCFA en hausse de +11% par rapport à 2021 (1112 FCFA), soit un taux de distribution du résultat net 2022 de 51% (stable par rapport à 2021).



Le produit net bancaire (PNB)est en hausse de 14%, se situant à 215,101 milliards FCFA contre 189,096 milliards FCFA à la fin de l’exercice 2021.

Pour ce qui est des frais généraux, ils ont connu une hausse de seulement 6,3% avec une réalisation de 96,393 milliards FCFA contre 91 milliards FCFA en 2021.



En ce qui le concerne, le résultat brut d’exploitation (RBE) est en forte augmentation de 20,262 milliards, s’établissant à 119 milliards FCFA contre 98,446 milliards FCFA en 2021.



Le coût net du risque est passé de près de 18 milliards FCFA au 31 décembre 2021 à près de 29 milliards FCFA au 31 décembre 2022 (+61%). Durant la période sous revue, la banque a du faire des dotations exceptionnelles aux provisions constituées sur le segment Petites et Moyennes Entreprises.



Pour sa part, le résultat avant impôt affiche une réalisation de 91 milliards FCFA contre 80 milliards FCFA en 2021, soit un accroissement de 14%.



