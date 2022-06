La bataille des Législatives se déplace à la Place de la Nation, à Colobane

En attendant les nouvelles décisions du Conseil Constitutionnelle à propos des recours du pouvoir et de l’opposition, la Place de la Nation ex-Obélisque de Colobane, risque d’être le premier acte du face-à-face entre le pouvoir et l’opposition.



En effet, indique "Rewmi", si l’opposition à travers Yewwi Askan Wi a prévu de mobiliser 200.000 personnes pour s’opposer à la volonté du pouvoir de l’empêcher de se présenter aux législatives du 31 juillet, il faudra aussi compter avec une nouvelle donne. La Convergence des jeunes cadres républicains (COJECAR) a sollicité hier du préfet de Dakar, une autorisation de manifestation au même endroit. Les jeunes cadres républicains de Macy Sall ont introduit une « autorisation d’occupation du domaine public national sis à la place de la nation ex-Obélisque pour la date du vendredi 3 juin de 14h à 19h ».



Le Cojecar renseigne que sa manifestation entre dans le cadre de son « plan d’actions stratégique de mener de tels évènements politiques sur l’ensemble du territoire national, en vue de mobiliser ses militants et sympathisants pour un appel à la paix, mais aussi de redynamiser son électorat ». Des étincelles en perspective si le préfet autorise la tenue des deux manifestations à la même heure et au même endroit. Ce qui serait étonnant. En tout cas, vendredi n’est pas loin. Ce sont surtout les riverains de la Place de la Nation qui souhaiteront une interdiction des deux manifestations, étant donné que le plus souvent, ils sont les victimes collatérales des rassemblements qui s’y tiennent.