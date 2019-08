La belle somme que va toucher Génération foot sur le transfert d’Ismaïla Sarr à Watford

Ismaïla Sarr a rejoint Watford en Premier League. Le coût du transfert est estimé à 35 millions d’euros (23 milliards de FCFA). une belle plus-value pour Rennes qui l’a acheté à 17 millions d’euros (environ 11 milliards de Fcfa).



Génération Foot, club formateur du Sénégalais peut aussi se frotter les mains. Les Grenats devraient récupérer la coquette somme de 175 000 euros (environ 115 millions de Fcfa) par an, si on prend en compte les textes établis par la Fifa pour les indemnités de formation.



En effet, trois cas sont distingués : l’indemnité de préformation, destinée au (x) club(s) du joueur pendant les quatre saisons précédant son départ pour un club pro (avec statut d’aspirant ou de stagiaire) ; l’indemnité de formation, quand un joueur devient pro à l’étranger ou est transféré à l’étranger avant ses 23 ans (les clubs concernés touchent par année de formation selon la catégorie du club formateur) ;



Enfin, le mécanisme de solidarité qui s’applique quand un joueur pro, sans limite d’âge, est transféré d’un pays à un autre (les clubs impliqués dans la formation touchent alors 0,25 % du montant du transfert par année de formation entre 12 et 15 ans, et 0,5 % de 16 à 23 ans). Les clubs pros ont trente jours, à compter de la signature du contrat, pour rétribuer les clubs formateurs.

