La botte secrète de Macky Sall : Un choix du cœur ou de la raison ? Macky Sall qui a renoncé à briguer un autre mandat, est sujet à un choix périlleux sur le choix du futur candidat pour maintenir la coalition BBY au pouvoir. D’après "Point Actu", cet exercice du choix d'un dauphin paraît simple. Mais, il est très complexe, vu la panoplie des profils et de leurs vécus avec le président sortant. Son choix sera-t-il guidé par le cœur ou par la raison ? Au vu des différents profils, cet exercice s’annonce inédit.

Makhtar Cissé



Directeur général des Douanes, inspecteur général d’Etat, Mamadou Makhtar Cissé a beaucoup bénéficié de l’estime de Macky Sall. Il l’a nommé d’abord ministre délégué chargé du Budget quand Amadou Bâ était le très puissant ministre de l’Economie et des Finances. Après cela, il a atterrit à la Direction générale de la Senelec, réussissant à relancer complètement la machine. Puis, il est arrivé à la tête du ministère du Pétrole de l’Energie. Depuis son limogeage, il est retombé dans le silence digne des plus grands commis de l’Etat. Mais, il bénéfice toujours de sa proximité avec la famille Sy de Tivaouane, des relais au sein de l’Administration et aussi d’une certaine notoriété dans le Walo.



Abdoulaye Diouf Sarr



Lors du Sen de l’Alliance pour la République ce mercredi, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé sa candidature à la candidature de la coalition présidentielle. ADS qui a perdu Dakar lors des dernières élections municipales, a réussi à montrer une certaine capacité de résilience. Il a obtenu 82 mille voix, alors que sa campagne a été chahutée par des listes parallèles issues de Benno et le manque d’engagement de certains leaders. Au sein de l’Apr, il peut jouir d’une certaine réputation : militant de la première heure, patron des cadres républicains à une certaine époque, maire de la seule collectivité locale gagnée à Dakar par le pouvoir en 2014. Sa gestion du Covdi-19 en tant que ministre de la Santé, est un plus dans son CV.



Amadou Bâ



Il est le Premier ministre actuel. Dans un parti politique autre que l’Apr caporalisée par le Président Macky Sall, il serait considéré comme le numéro 2. Son seul talon d’Achille est sa proximité supposée ou réelle avec Ousmane Sonko, lors de son passage à la Direction générale des Impôts et des Domaines. Cependant, Amadou Bâ garde toujours du crédit auprès du Président Macky Sall, comme en atteste sa nomination par ce dernièr au poste de coordonnateur de la coalition Bby lors des dernières Législatives. Pour rappel, également en 2017, il avait mené à la victoire en tant que tête de liste de la coalition Bby dans le département de Dakar. Il dispose également d'un solide et vaste réseau, tant au niveau national qu'à l'étranger.



Abdoulaye Daouda Diallo



Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo est un ami de Macky Sall. Il était là au début de l’aventure de l’Apr en 2008, l’accompagnant lors de la traversée du désert, prenant aussi des risques professionnels. Originaire de Bokidialloubé, il est aussi un protecteur de l’électorat du Nord. Taciturne, introverti, Abdoulaye Daouda Diallo ne s’est pas construit une réputation médiatique. Il n’a jamais donné d’interview. Une faiblesse qui le rattrape aujourd’hui.



Amadou Mame Diop



Qui l’eût cru ? Elu Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop est sorti du chapeau présidentiel de façon inattendue. Le même scénario peut se reproduire pour le choix de la Présidentielle ? Peut-être… Vu sa proximité avec la famille présidentielle, notamment la belle-famille, il peut aussi se retrouver en tête de liste. Qui sait ?



Aly Ngouille Ndiaye



Très proche de la famille maraboutique de Touba, Aly Ngouille Ndiaye n’a jamais rien dit sur la troisième candidature de Macky Sall, quand le débat faisait rage. Ancien ministre de l’Intérieur, militant de la première heure, jouissant d’une bonne réputation, le maire de Linguère peut se retrouver dans cette compétition.



