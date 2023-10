La centrale de WAE réalisée avec un actionnariat 100% sénégalais : Le Dg de la Senelec, Papa Mademba Bitèye salue un patriotisme économique… Le Directeur général de Senelec, Papa Mademba Bitèye a, en marge d’une visite de chantier au niveau du Cap des Biche, site qui abrite la plus grande centrale du parc de production de ladite société, salué un patriotisme économique. En compagnie du Directeur général de Petrosen Aval, Manar Sall, ils ont été accueillis par l’équipe dirigeante de West African Energy, sous la houlette de Samuel Ameth Sarr.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2023 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

Il convient de souligner à ce niveau, qu’avec une puissance installée de 366 MW, la centrale de WAE va marquer le secteur de l’énergie du Sénégal d’une empreinte indélébile dans ce sens où elle constitue la première centrale réalisée avec un actionnariat 100% sénégalais.



Mieux, renchérit M. Bitèye, ce projet totalement financée par des institutions africaines, a été entièrement porté par le secteur privé Sénégalais au bénéfice de leurs compatriotes.



Revenant sur la genèse de cette importante réalisation, le Dg de la Senelec a fait un petit rappel en ces termes : « Cette centrale est la plus importante du parc de production de Senelec, développée par des sénégalais et qui sera pour les sénégalais. Lorsque nous avions négocié le contrat, nous avions réussi une étape importante, parce que le développement de ce projet, c’est Senelec pour la technique et les privés nationaux sénégalais comme bras financier.



À l’époque, beaucoup n’y croyaient pas mais nous avons réussi également une autre étape importante, qui est la phase de développement de ce projet. C’est-àdire, négocier l’ensemble des documents contractuels, le contrat d’achat d’énergie, le contrat d’approvisionnement en fuel que nous avons développé aussi avec une autre société sénégalaise, Petrosen. Mais également lever le financement pour pouvoir construire cette centrale.»



Appréciant l’évolution des travaux, le Dg de la Senelec s’est montré satisfait. « Ce que nous avons vu ici nous rassure quant à l’état d’avancement physique sur le terrain. Le délai contractuel c’est janvier 2024, mais j’ai reçu les assurances nécessaires quant à la mise en service avant la fin de l’année. Retenons que c’est la plus grande puissance injectée sur le réseau. Et que Senelec est en train de faire les meilleurs efforts pour réduire les coûts de production avec une transition vers ce qu’on a appelé le programme, gaz to power. C’est-à-dire, utiliser le gaz qui sera produit au Sénégal pour produire de l’électricité à bon marché.»



Cette centrale est la plus importante du Sénégal compte tenu de sa capacité de production mais également de la technologie de dernière génération utilisée pour la réalisation de cette infrastructure. Elle va fonctionner au gaz et sera une matérialisation de la vision de son excellence le Président de la République, Macky Sall, pour le développement d’énergie plus propre. Il



faut souligner que ce projet est financé à hauteur 283 milliards de francs CFA et représente le plus grand investissement réalisé au Sénégal dans le sous-secteur de l’électricité. A travers elle, Senelec tient à montrer à ses clients qu’elle ne cesse de tout mettre en œuvre pour réduire les coûts de production avec un mix énergétique qui tourne autour de 30% de la capacité de production du pays.

Le Grand Panel



