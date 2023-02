La centrale électrique de Malicounda va alimenter environ 701.700 ménages Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

D'une capacité de production de 120 mégawatts, extensible à 135 mégawatts, la centrale électrique de Malicounda, érigée dans le département de Mbour va alimenter environ 701.700 ménages. La centrale électrique IPP 120 MW dual fuel de Malicounda est le résultat d'un co-développement entre Malicounda power (55%), Africa 50 (30%) et Senelec (30%), informe la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec). La centrale électrique de Malicounda a été inaugurée, samedi, par le chef de l'Etat, Macky Sall. La Senelec relève que la centrale s'adapte à la stratégie «gas to power» pour produire de l'énergie propre à partir du gaz exploité au Sénégal. Avec cette infrastructure la région de Thiès devient l'un des hubs électriques majeurs du pays. O.B



