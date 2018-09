La coalition BBY se félicite de .... La coalition BBY réunie en date du 31 Août 2018 se félicite de la visite officielle de la Chancelière Allemande ANGELA MERKEL au Sénégal qui confirme le rayonnement et la vitalité de la politique extérieure de notre pays et du Leadership incarné par le Président Macky SALL. Les dénonciations de l’opposition fébrile auprès des ambassades ne peuvent ternir l’image de notre pays respecté partout à travers le monde.



Au même moment la Coalition BBY procédait au lancement du parrainage de son candidat Président Macky Sall. La Coalition salue la grande mobilisation des militantes et militants de BBY qui ont démontré la dimension exceptionnelle et l’envergure de notre coalition. Ce qui augure d’une victoire éclatante de son candidat au premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019.

Sur au autre registre, la coalition BBY apporte les éclairages suivants sur la décision prise par le Président de la République de révocation du Maire de la Ville de Dakar. A cet égard, les dispositions du Code Général de Collectivités Territoriales et les faits articulés dans l’Arrêt de la Cour d’Appel du 30 Août 2018 permettent à l’Autorité de révoquer le Maire de la Ville de Dakar, en l’absence de toutes procédures judiciaires. L’article 140 du Code Général des Collectivités Territoriales permettait déjà à l’Autorité de procéder à sa suspension dès la publication du Rapport de l’Inspection Générale d’Etat et par suite sa révocation pour les faits énumérés par cet article et qui ne sont même pas limitatifs, à savoir :

• Fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des Comptes

• Utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ;

• Prêts d’argent effectués sur les recettes des communes ;

• Faux en écriture publique authentique visé au Code pénal ;

• Faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal ;

• Concussion ;

• Spéculation sur l’affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir ;

• Refus de signer ou de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du conseil municipal

L’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé d’une manière définitive les délits de faux, usage de faux, escroquerie portant sur les deniers publics pour lesquels le Maire de la Ville de Dakar a été condamné par jugement en date du 30 Mars 2018 du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Un pourvoi en cassation n’est pas suspensif des conséquences civiles et administratives de la décision rendue par la Cour d’Appel de Dakar. Seules les dispositions pénales sont suspensives en cas de pourvoi en cassation. Par voie de conséquence, le Président de la République est fondé légalement à prendre la décision de révoquer le Maire de la Ville de Dakar pour garantir le respect de la loi, l’unité de l’Etat et le bon fonctionnement de la Ville de Dakar. La coalition BBY souhaite le respect du principe de la libre administration des Collectivités Territoriales garantie par la Constitution et l’élection d’un nouveau Maire de la Ville dans les conditions prévues par la loi.



