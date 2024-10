La coalition Gox yu bees en campagne de proximité : Mahamadou Hamidou Diallo à la Médina et à la Gueule-Tapée Mahamadou Hamidou Diallo, tête de la coalition Gox yu bees, a mené hier, une visite de proximité dans les quartiers de la Médina et de la Gueule-Tapée. Cette tournée, marquée par une ambiance conviviale, lui a permis de partager ses ambitions pour siéger à l'Assemblée nationale.

Selon l’information relayée par la RTS, lors de son passage à la Médina, il s’est entretenu avec des jeunes, à qui il a promis de faire de l’emploi, une priorité une fois élu. « Un député issu de la Médina, saura répondre aux attentes des jeunes, des travailleurs et des habitants du quartier », a-t-il déclaré, appelant ainsi à leur soutien pour porter leur voix au Parlement.



Le candidat a également échangé avec des chefs de famille et des commerçants, à qui il a exposé ses projets pour la communauté. Il a ensuite poursuivi sa tournée dans le quartier de la Gueule-Tapée.



Sur place, il a multiplié les visites de porte-à-porte, allant des maisons aux marchés, pour présenter sa vision aux habitants. Il était accompagné de l’imam local, qui l’a introduit auprès de plusieurs familles, soulignant l'importance de lui accorder leur soutien. Des résidents ont exprimé leur confiance en lui, à l’image d’une mamie qui a déclaré : « C’est un homme de bon cœur, avec des valeurs ». Une autre habitante a ajouté : « Il est temps de transformer nos paroles en actes ».



La visite s’est prolongée jusque tard dans la soirée, rythmée par des engagements de soutien en vue des Législatives du 17 novembre prochain. Après une dernière prise de parole, Mahamadou Hamidou Diallo a poursuivi ses échanges avec des sympathisants, consolidant ainsi son ancrage dans ces quartiers clés.



