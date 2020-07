La colère contre Orange ne faiblit pas: un collectif de ses abonnés face à la presse mercredi, avec un plan d’action en vue Chez les abonnés d’Orange, la colère ne faiblit pas suite à la dernière offre très mal appréciée par ses usagers. Un collectif de ses clients a annoncé un point de presse pour non seulement exprimer sa colère, mais aussi décliner son plan de riposte...

Dénommé le Rassemblement des Abonnés d’Orange, il convie la presse sénégalaise et étrangère à sa conférence qu’il organise le mercredi 29 Juillet 2020 au Restaurant Yuma sis à la Sicap Amitié 2.



Mis sur pied suite à la récente augmentation des tarifs opérée sur les offres de services de l’opérateur de téléphonie Orange, le Rassemblement compte saisir cette occasion pour décliner son plan de riposte, selon lui, face à cette forfaiture inacceptable, qui est destinée à enfoncer davantage les populations dans la pauvreté et l’asservissement.



L’heure de cette rencontre est prévue à 15 heures.



