La communauté Baye Fall en colère contre Macky Sall

En prélude à la 32e édition du Magal de la rencontre entre Mame Cheikh Ibra Fall et Serigne Touba à Darou Salam, le dimanche prochain, à Touba Janatou Mahwa, les Baye Fall ont exprimé leur colère contre le gouvernement de Macky Sall pour les avoir laissés en rade. Ils ont crié le manque de considération de la part des régimes qui se sont succédé au pouvoir depuis l’indépendance.



« Aucun gouvernement, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, n’a fait une réalisation pour le compte des Baye Fall, encore moins pour Mame Cheikh Ibrahima Fall, ses descendants ou les localités qu’ils habitent », a déclaré Serigne Bassirou Fall parlant au nom des Baye Fall.



« Oubli ou manque de considération, même le colonisateur français nous avait accordé plus de considération », fait-il remarquer.



Mais, poursuit-il, de tous ces régimes, c’est celui de Macky Sall qui les déçoit le plus. « Macky Sall ne devait pas suivre ses prédécesseurs dans cette voie. Car, il entretenait des relations privilégiées avec Serigne Bassirou Fall Alkhourane. Il venait souvent lui rendre visite et solliciter ses prières, mais depuis son accession au pouvoir, il n’a plus jamais posé les pieds dans la localité », regrette la voix des Baye Fall.

















L’Observateur