La communauté musulmane aussi endeuillée : Cheikh Ahmed Tidiane Niass, le Khalife de Baye Niass est décédé ce dimanche soir Encore une énième triste nouvelle qui vient de nous parvenir ! Avec la disparition de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, le Khalife , La communauté musulmane à son tour est endeuillée.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Médina Baye vient de perdre son khalife général ce dimanche Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, alors que des larmes continuent de couler après les décès de Babacar Touré et Mansour Kama



A sa famille religieuse et à la communauté musulman, leral.net exprime sa profonde compassion. Son inhumation et les cérémonies religieuses seront communiqués ultérieurement.



