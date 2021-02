La covid-19 réserve un accueil rigide au vaccin

Vendredi 19 Février 2021

Le coronavirus ne semble pas être découragé par l’arrivée des 200 000 doses du vaccin contre la Covid-19 produit par le laboratoire chinois Sinopharm. Au lendemain de la réception du produit par les autorités sanitaires, les cas de covid-19 et les décès liés à la maladie ont augmenté par rapport aux derniers jours, constate L'As.



Sur 2 128 tests réalisés dans le bilan du jour d’hier, 328 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,41%. Les cas positifs de ce 18 février sont composés de 126 cas contacts et de 202 cas issus de la transmission communautaire. Si 268 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris ce jeudi, 12 décès ont été enregistrés le mercredi 17 février 2021 et 57 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

