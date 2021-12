« La croissance de 2021 devrait se présenter sous de meilleurs auspices pour s'établir à 5,0%...», Abdoulaye Daouda Diallo Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a rappelé les importants résultats de son département, au titre de l’année 2020 et de l’année en cours. Selon lui, la croissance de 2021 devrait se présenter sous de meilleurs auspices pour s'établir à 5,0% contre une prévision initiale de 3,7%.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|



À l'entame de son propos, le Ministre, en termes de réalisations, a relevé qu'en 2020, les recouvrements de recettes fiscales et non fiscales se sont établies à 2 998,7 milliards FCfa, soit un taux de réalisation de 94,9% par rapport aux prévisions, alors que l'exécution budgétaire de son département est ressortie à 97,4 milliards FCfa, contre des crédits ouverts de 106,7 milliards F CFA, soit un taux de consommation de 91,2%.



Le Ministre a indiqué que l'exécution en cours du budget 2021, est marquée par la reprise économique, en dépit d'une forte troisième vague de contaminations à la Covid-19. Ainsi, la croissance de 2021 devrait se présenter sous de meilleurs auspices, pour s'établir à 5,0% contre une prévision initiale de 3,7%.



Au titre de la gestion 2021, il précise que des performances ont été notées dans la mobilisation des ressources grâce, notamment, au « Plan Yaatal » et à la qualité de signature de l'État qui demeure très appréciée par les investisseurs, mais aussi au niveau des dépenses, avec des taux d'engagement et d'ordonnancement très satisfaisants ainsi qu'un niveau de paiement performant.



En guise de perspectives, le Ministre a informé que son département s'inscrit dans une dynamique de consolidation budgétaire et de mise en œuvre des réformes budgétaires et financières, dans le cadre du budget-programme.



Le Ministre, se faisant l'écho de ses collaborateurs et de lui-même, s'est dit profondément touché par les messages de félicitations, d'encouragement et surtout, de soutien.



Répondant à l'interpellation ayant trait au chapitre «Analyse stratégique du ministère des Finances et du Budget », Monsieur le Ministre a d'abord tenu à rassurer sur l'existence d'une rubrique « Etudes, prospections de financement et suivi des opérations financières de l'Etat » au niveau du Budget de son département.

