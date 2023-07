La culture maraîchère en danger dans la zone des Niayes : Les agriculteurs de Diogo confrontés à de multiples défis

Les agriculteurs de Diogo, dans la commune de Darou Salam, font face à une situation préoccupante. La culture maraîchère, principale source de revenus pour de nombreuses familles, est menacée par la hausse des prix des engrais et des semences, ainsi que par le manque criant d'eau pour irriguer leurs plantations.



Les agriculteurs pointent du doigt l'usine d'exploitation de zircon, Grande Côte Opération (GCO), implantée dans la zone. Elles accusent celle-ci de restreindre l'accès à une ressource précieuse. Cette doléance s'ajoute à leur besoin urgent d'un marché central, afin de pouvoir écouler leurs produits efficacement.



La survie de cette activité agricole vitale, regrette-t-on, est désormais en jeu. Ces maraîchers exigent une action rapide et concertée pour sauvegarder la zone des Niayes, qui constitue un facteur économique et de développement.