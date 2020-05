La culture, présumée parent pauvre de la vision du gouvernement: Baba Hamdy « secoue » le Président Macky Sall Pour le musicien Baba Hamdy, sans aucun doute, la culture est le secteur le plus abandonné de la vision politique du Président Macky. C’est pourquoi dans sa sortie post-Ramadan, il a non seulement interpellé le chef de l'Etat et mais aussi, tiré la sonnette d'alarme…

Portant le plaidoyer pour un meilleur devenir de la culture sénégalaise, le musicien Baba Hamdy a « secoué » le Président Macky, pour sortir leur secteur d’activité et pan incontournable de la vie des Sénégalais, de sa torpeur.



Pour lui, elle est non seulement laissée en rade, mais figure comme le parent pauvre de toute la politique nationale.



« On compte plus de 120 métiers de la culture mais malheureusement, il y a confusion ou incompréhension au niveau du gouvernement », s’est-il désolé.



Pour cet avocat de la culture, « même si le secteur privé est venu en aide, mais que faisons-nous de ces braves parents qui font vivre des milliers de familles sénégalaises ? ».



Une sortie qui rame à contre-courant de la visite du ministre de la Culture, en vue de sonder l’impact de la pandémie sur ce secteur, pour une réponse efficiente…



