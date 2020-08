«La décision de reprendre les cours n’appartient pas au Président, encore moins au ministre de l’Enseignement supérieur »( Dr Oumar Dia)

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020

Des doutes planent sur la reprise des cours dans l’enseignement supérieur, prévue pour ce 1er septembre prochain, rapporte SenCaféActu.



Dr Oumar Dia, Secrétaire général du Syndicat unique des enseignants du Sénégal/ Enseignement supérieur et recherche a pris le contre-pied du ministre de l’enseignement Supérieur et annonce que cette décision ne lui appartient pas.



«Les universités sont autonomes. La décision de reprendre les cours n’appartient pas au président, encore moins au ministre de l’enseignement supérieur. Seules les instances pédagogiques sont habilitées à prendre ce genre de décisions. Et ce n’est pas encore le cas», a-t-il déclaré dans l’émission infos du matin de la Tfm.



