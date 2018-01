La décision du TAS n’a pas tardé à être exécutée par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. L’US Ouakam est officiellement réintégrée dans le championnat de Ligue 1 et ceci, dès la prochaine journée qui va se jouer ce week-end. L’USO va rencontrer la Linguère de Saint-Louis pour le compte de la 10e journée ce dimanche 28 janvier à 16h00, au stade Alassane Djigo. L’USO va jouer en plus chaque semaine, des matchs de rattrapage pour le compte des 9 journées déjà jouées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 08:58 | | 1 commentaire(s)|

La réintégration de l’USO va donc constituer un réel casse-tête pour les dirigeants de la LSFP en charge de la programmation des matchs, mais va surtout surcharger les équipes avec un championnat, qui passe à 15 équipes au lieu de 14.



Pour alléger la saison qui doit absolument se terminer avant la Coupe du monde en Juin, il est question de supprimer l'organisation de la Coupe de la Ligue.



Passage de 14 à 15 équipes



Mais, face à cette nouvelle donne, il fallait définir et confectionner un nouveau calendrier qui va passer de 14 à 15 équipes. « Le passage du calendrier à 15 équipes, génère beaucoup de difficultés au niveau des journées, mais surtout au niveau de l’équipe qui sera exemptée lors de chaque journée », a reconnu Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP. Qui ajoute: « il était nécessaire de réfléchir sur les modalités pratiques pour mettre en place un calendrier. Ça n’a pas été facile parce que nous avons déjà joué 9 journées sans Ouakam. Il fallait donc intégrer Ouakam dans le nouveau dispositif. On a fait un calendrier de réaménagement qu’on a distribué à tous les membres du conseil d’administration », informe le quotidien Stades du jour.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook