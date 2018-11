La dépigmentation chez les hommes en vogue

La dépigmentation du corps prend des proportions très inquiétantes dans notre société, plusieurs jeunes filles ont fini de changer la couleur de leur peau. Une chose que Ramatoulaye Thiam juge très normale car cela accentue la beauté d’une femme. « Cela peut la rendre très attrayante. Il n’y a rien de grave à se vouloir se faire belle et être remarquée ».



Une idée que ne semble pas partager Soda Ndiaye, la vingtaine. Vêtue d’un jeans bleu et d’une chemise blanche, cette élève en classe de 3e se distingue par son teint noir. « J’en suis fière. Rien n’est plus beau que d’avoir un bon teint noir. Pour rien au monde, je vais essayer de changer la couleur de ma peau », confie-t-elle.



Une femme qui se dépigmente, c’est tout à fait normal, nous diront bon nombre de Sénégalais. Mais quand la tendance se renverse et que des garçons s’y adonnent, cela parait bizarre aux yeux de beaucoup de personnes. « Il y a aujourd’hui des garçons qui se dépigmentent rien que pour se faire beau. C’est l’effet ‘’diaay taar’’ qui semble prendre le dessus. Une anecdote, je partageais une classe avec un gars qui se comportait comme une star. Au finish, tout le monde savait qu’il se dépigmentait. Mal à l’aise à l’école, il a fini par abandonner. La dépigmentation n’est pas du tout l’idéal pour une femme, encore moins chez les hommes. »



Il y a quand même des garçons qui le font sans s’en rendre compte, estime Moussa. Leur maladresse, utiliser le lait de corps de leur sœur ou même de leur femme.



Et quand ils s’en rendent compte, ils laissent tomber tout simplement. pourtant, la religion musulmane interdit formellement interdit tout changement de couleur de peau. « Toute personne qui se dépigmente, que ce soit un garçon ou une fille, Allah ne lui accordera pas Sa Miséricorde. C’est encore pire si la personne qui se dépigmente tombe malade. Là, les médecins peuvent avoir de sérieux problèmes avec sa peau », nous dira l’islamologue Oustaz Watt.













Massiré Sarr (Correspondant Liberation en banlieue )