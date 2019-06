La députée Awa Niang défend Aliou Sall et menace

La députée et questeur, Awa Niang apporte son soutien à Aliou Sall. A travers sa page Facebook, elle a écrit avec assurance, que si ce n’était pas le frère de Sall président, on n’aurait jamais parlé de pétrole au Sénégal.



« Bonjour camarade et frère Aliou ! Je suis d tout cœur avec toi. Je vous encourage. Ne te décourage jamais. Tout est clair dans la tête des Sénégalais conscients que sans vous, le Sénégal ne ferait pas partie des pays pétroliers », a déclaré la parlementaire.



Alors que son post était décrié sur les réseaux sociaux, elle s’est fendue d’un autre pour mettre en, garde.



« J'avertis tous les amis pour un respect à mon endroit. Les réseaux sociaux sont maintenant bien protégés », menace-t-elle.













Les Echos

