La dermoscopie à l'honneur au Sénégal – Une formation scientifique de haut niveau à Saly Du 3 au 9 février 2025, la station balnéaire de Saly Portudal accueillera un cours international de démoscopie, organisé par la Société sénégalaise de dermatologie-vénérologie (SOSEDEV) en partenariat avec plusieurs sociétés savantes internationales, dont la World Dermatology Collaboration (WDC), la Société de dermatologie d'Afrique Francophone (SODAF) et l'African Society of Dermatology Venereology (ASDV).

Cet événement, qui se tiendra sous l'égide de l'International Dermoscopy Society (IDS), représente une avancée significative pour la formation des spécialistes en Afrique subsaharienne.



Il rassemblera une centaine de participants venus de 23 pays et constituera un moment clé pour la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie (FMPOS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



La dermoscopie est une technique révolutionnaire d'imagerie cutanée permettant aux dermatologues de visualiser les structures sous-jacentes de la peau grâce à un dermoscope. E



lle joue un rôle crucial dans le diagnostic des affections cutanées, notamment les cancers de la peau. Durant cinq jours, des chercheurs et spécialistes partageront leurs connaissances et avancées dans ce domaine lors de sessions en français et en anglais.



