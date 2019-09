La direction de l’Isja convoquée à la gendarmerie de Thiong ce vendredi L’affaire de l’institution Sainte Jeanne d’Arc connait un autre rebondissement. La direction de l’Institution et sa proviseure, Rayanna Tall sont convoquées à la brigade de la gendarmerie de Thiong, ce vendredi à 15 heures pour répondre à la plainte déposée par un commandant de la police dont la fille aurait été violentée par la direction de l’Isja

Ndeye Fatou Fall qui figure parmi les 22 filles voilées qui doivent réintégrée l’école le 19 septembre prochain, aurait été brutalisée par la direction de l’institution Sainte Jeanne d’Arc (Isja) lors de la marche enclenchée par les parents d’élèves devant le portail de l’institut.



Le certificat médicale de deux jours brandit par son père, un commandant, atteste que sa fille de 17 ans est atteinte « d’un traumatisme corporel par agression décrite comme telle, traumatisme hématome au niveau du bras droit, lésion… au niveau du Dos »



Cette école réputée de Dakar, créée en 1939 et placée sous la tutelle de la congrégation des sœurs de Saint Joseph de Cluny, avait décidé, avant les vacances scolaires, de modifier son règlement intérieur. Les élèves doivent désormais assister aux cours avec «une tête découverte», par souci de respecter «l’identité» de l’école, selon les mots de sa proviseure, Rayanna Tall.











