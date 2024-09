La dissolution de HCCT et CESE rejetée : Bassirou Diomaye Faye limoge Aminata Mbengue Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo Comme annoncée hier et devenue actualité dominante de la presse, la dissolution de HCCT et CESE a été rejetée hier par une majorité de l’Assemblée Nationale. Le Président Bassirou Diomaye Faye qui en réaction dit « avoir pris acte » semble avoir répondu à la majorité du « défunt Benno Bokk Yaakaar » : Aminata Mbengue Ndiaye, et Abdoulaye Daouda Diallo,ont été limogés

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2024 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Oui, image partagée dans un collectif de la presse, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a acté et mis fin, aux fonctions de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et à celles du président du Conseil économique social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo. Voir photo

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook