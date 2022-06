La famille de Abdou Mbacké Bara Dolly présente ses excuses !

Le député Abdou Mbacké Bara Dolly a été arrêté depuis ses propos tenus à l’encontre du Chef de l’Etat. Actuellement à la cave, les membres de sa famille attendent la décision du juge d’instruction. Et son aîné, Bara Dolly, a présenté ses excuses au nom de toute la famille.



«Nous tenons ces propos au nom de la famille de Serigne Bara Dolly Mbacké dont je suis l'aîné, après le ndigueul de nos patriarches. Nous présentons nos excuses à toute la nation sénégalaise, à toutes les femmes et nous présentons mes excuses au président de la République», a indiqué son frère aîné, Bara Dolly qui est, par ailleurs, responsable de l’Alliance pour la République (Apr).



«De tels propos ne doivent pas venir de nous, qui venons de la famille de Serigne Touba. C’est une erreur et nous présentons nos excuses», a-t-il indiqué devant la cave du Tribunal de Dakar, entouré d’autres membres de la famille.

iGFM