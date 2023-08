La fête de l’Assomption célébrée hier: Un religieux met en garde contre les dangers de la colère et de l’ignorance »Notre jeunesse, notre société a besoin de calme, il faut éviter de se fâcher inutilement », a dit le religieux, mardi, lors de la célébration de l’Assomption devant des fidèles chrétiens à Tambacounda (est).

Elie Assogba, vicaire de la cathédral Marie reine de l’univers de Tambacounda, invite la société à se prémunir des dangers de »la colère inutile et de l’ignorance », Nous apprend l’APS.



S’exprimant de façon imagée, le vicaire rappelle que »s’il y a un dragon qui a menacé aux temps de la vierge Marie, il y a encore des dragons dans notre temps qui peuvent prendre différentes formes ».



Poursuivant son sermon avec la parabole du dragon qui menace notre société, il a appelé les fidèles à mettre en avant »le bien commun », au lieu de se dire que »ça n’arrive qu’aux autres, ça ne me regarde pas ».

»Parce que ce qui arrive aux autres peut bien m’arriver, dès l’instant que c’est arrivé quelque part (…) Cependant quand chacun reste dans son coin, on ne pourra pas réussir », a-t-il martelé.



Aujourd’hui , a-t-il insisté, »nous devons faire très attention à cause de ces dragons », en faisant allusion à la colère et à l’ignorance.



D’après toujours l’Agence, le vicaire de la cathédral Marie reine de l’univers de Tambacounda a aussi prié pour la paix et la joie dans »les cœurs, dans les familles et au Sénégal ».



