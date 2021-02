La filière anacarde a généré 22 milliards de FCfa de chiffre d'affaires

Près de 39.000 tonnes d’anacarde ont été collectées en 2020 dans la région de Ziguinchor (sud), pour un chiffre d’affaires de 22 milliards de francs Cfa , a appris l’APS vendredi de source officielle.



’’ Malgré le contexte de Covid-19 où les acteurs étaient gagnés par la peur de ne pouvoir exporter ou de disposer des financements, la campagne 2020 est jugée satisfaisante avec près de 39.000 tonnes collectées et 22 milliards FCfa gagnés ’’, a salué l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Babacar Niang.



Il s’exprimait à l'issue d’un Conseil régional de développement (CRD) consacré à l’évaluation de la campagne 2020 de commercialisation de l’anacarde, en présence des acteurs économiques (producteurs, opérateurs, transformateurs, transporteurs), des responsables d’établissements financiers, des responsables de lignes maritimes et des services techniques.



’ ’L’année dernière, nous avions comptabilisé plus de 54.000 tonnes contre près de 39.000 tonnes, pour la précédente campagne ’’, a poursuivi M. Niang, se félicitant des chiffres qui boostent l’économie locale parce que l’anacarde est ’’l’une des filières porteuses pour la région’’.



Selon lui, le dispositif d’accompagnement et les systèmes innovants mis en place par les pouvoirs publics depuis l’année 2018 pour une meilleure organisation de la filière anacarde, ont permis d’atteindre ces chiffres ‘’ encourageants dans un contexte de pandémie de covid-19 ’’.



’’Le financement de 20 milliards FCfa pour le développement du port de Ziguinchor qui était très sous-exploité (…) et la contribution de la DER (Délégation à l’entreprenariat rapide) qui a financé les acteurs de l’anacarde à hauteur de 3 milliards FCFA ont fait la différence cette année’’, a t-il dit.



’’ Pour la campagne 2020, les banques étaient réticentes. L’intervention de la DER et du COSEC (Conseil sénégalais des chargeurs) nous a beaucoup aidés en tant qu’opérateurs. Cela nous a permis de juguler un peu les difficultés liées au covid-19 ’’, a admis Siaka Diallo, président de la filière anacarde de la région de Ziguinchor.



L’adjoint au gouverneur de Ziguinchor a par ailleurs noté des ’’avancées’’ dans le domaine de la transformation de l’anacarde par des unités locales.



’’ Pour la campagne 2020, un total de 500 tonnes a été transformé au niveau local par quatre sociétés. L’année derrière, ces mêmes unités n’ont pu transformer que 200 tonnes. L’Etat va continuer d’appuyer les acteurs de la transformation, surtout en perspective de la mise en œuvre de l’agropole sud ’’, a assuré Babacar Niang.













