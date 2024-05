La fille de Mansour Faye, les 21 millions et les 2 policiers : La version de la Police !

La Police nationale vient de réagir sur l’affaire de corruption présumée dans laquelle, est citée Aissatou Faye, fille de l’ex ministre Mansour Faye et des agents de police.



Dans sa version des faits, publiée dans un communiqué de presse, la police indique que c’est le 25 avril 2024, aux environs de 13 heures, que le Commissariat urbain de Kébémer a reçu la dame Aissatou Faye, qui a déclaré avoir été victime d’une extorsion de fonds d’une valeur de 300.000 FCfa, par des policiers préposés à la circulation, le mardi 23 avril 2024, vers 15 heures, à Kébémer, relate Dekkbi.com.



Selon toujours le Bureau des relations publiques de la police, lors de son audition, la fille de l’ex ministre a soutenu qu’à la suite d’un contrôle de routine, il a été découvert par devers elle, un montant de 21.000.000 FCfa.



Et après un contrôle sommaire sur l’origine des fonds et sur ses activités, les deux agents de police lui ont signifié qu’elle n’avait pas le droit de circuler avec un tel montant.



C’est par la suite, poursuit-elle, que les deux agents de police, sous la menace d’une éventuelle poursuite pénale, ont réussi à lui soutirer la somme de 300.000 FCf.



Les investigations menées par le chef de service, ont permis d’identifier les deux agents de police incriminés, qui ont reconnu lors de leur interrogatoire, avoir reçu la somme indiquée, mais de manière gracieuse», indique la police.



Ainsi, face à ces « agissements d’une extrême gravité », l’autorité policière dit avoir relevé les deux fonctionnaires de police, qui font l’objet d’un arrêt en salle de discipline, dit-elle, dans son communiqué de presse.

