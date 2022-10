La galère d’un groupe de griots sommés de descendre d’un bus

Depuis 2014, le centre international de conférences de Diamniadio est devenu le lieu où se tiennent toutes les rencontres d’envergure nationale et internationale. Et il n’est jamais facile d’y aller pour ceux qui ne sont pas véhiculés ou transportés par les organisateurs à bord de bus affrétés pour l’occasion. Il n’est pas rare de voir des personnes galérer à la fin des rencontres pour trouver un moyen de transport pour rentrer chez eux. Hier, vers 17 heures, un groupe de griots s’est déplacé au Centre international des conférences de Diamniadio pour assister à la cérémonie d’ouverture du Forum Paix et Sécurité dans le rôle ‘’d’applaudisseurs’’ et de metteurs d’ambiance en faveur du président de la République, révèle LeTémoin.



Après avoir pris place à bord de ce bus, ils ont été gentiment sommés d’en redescendre par une personne qui dit avoir obéi à des ordres. Ce groupe composé d’un homme et de femmes se s’est alors mis à attaquer la personne en question. ‘’Cet événement va se terminer dès demain. Rien n’est éternel dans ce monde. Nous sommes des griots, mais on a fait des études plus poussées que vous’’ a lancé l’homme aidé en cela par les femmes avec leurs langues fielleuses. Le chauffeur du bus, lui, est allé se garer ailleurs laissant les griots se disputer avec leur empêcheur de monter à bord.