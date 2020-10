La gendarmerie de Goudomp arrête 07 présumés cambrioleurs

Fin de cavale pour la bande présumée auteure d’une série de braquages dans le département de Goudomp. Au total, ce sont sept jeunes qui sont tombés dans les filets des gendarmes de la brigade de Samine. Leur dernier forfait remonte à la nuit du vendredi au samedi 17 octobre 2020.



Ce jour-là, ils ont cambriolé une boutique au quartier Liberté dans la commune de Samine. Selon une source de Dakaractu, les jeunes armés de coupe-coupe, de marteaux, d'arrache-clous, entre autres, ont cambriolé la boutique de Moustapha Bâ. Ils ont pris le portable du boutiquier avec lequel il vendait du crédit téléphonique et une somme d'argent dont on ignore le montant exact.



Les voisins qui ont été réveillés dans leur sommeil par le bruit fait par les malfaiteurs, ont saisi la gendarmerie. Les hommes en bleu se sont déployés rapidement sur les lieux et y ont trouvé un jeune. Ce dernier qui a été interpellé, a fini par livrer ses acolytes, qui étaient terrés dans un vieux bâtiment où ils faisaient semblant de dormir. Toute la bande a été alpaguée et conduite à la brigade. Six membres de la bande sont originaires de la commune de Ziguinchor et le septième supposé être le cerveau, habite dans la commune de Goudomp. Ils seront présentés au procureur de Sédhiou au terme de leur garde-à-vue, pour sceller leur sort.













L'As

