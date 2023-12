La gendarmerie intercepte 16 candidats à l’émigration clandestine

Les gendarmes de la compagnie de Thiès ont arraisonné une embarcation sur la plage de Lobor, à Mboro. Seize candidats à l’émigration irrégulière, dont trois Guinéens et un Malien ont été interpellés par les hommes du capitaine Awa Guèye, selon un communiqué signé par le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.



D’après le chef de la Divcom, ces éléments de la légion de Thiès ont aussi démantelé un trafic de carburant à Kayar. « Dans ses opérations courantes de sécurisation, la compagnie de gendarmerie de Thiès a interpellé, ce 23 décembre 2023, 16 candidats à l’émigration, dont trois Guinéens et un Malien, sur la plage de Lobor, à Mboro.



Elle a également procédé au démantèlement d’un réseau de trafic de carburant à Kayar. Bilan des opérations : un camion de 20 000 l et cinq bidons de 20 l de gasoil ont été saisis ainsi que 800 l de super », lit-on dans la même note, rapporte Rewmi.