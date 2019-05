La gendarmerie saisit 600 kilogrammes de chanvre indien à Mbour La Gendarmerie nationale a saisi 600 kilogrammes de chanvre indien lors d’une patrouille sur l’axe Louly Sindiane-Sibick à Sessène, dans le département de Mbour.

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai 2019 vers deux (02) heures du matin, une patrouille de la gendarmerie de Sandiara sur l’axe Louly Sindiane–Sibick (village de l’arrondissement Sesséne département de Mbour), a aperçu un camion en provenance d’un pays limitrophe qui circulait sur l’axe précité. Sa présence suspecte à cet endroit pousse les gendarmes à effectuer une fouille du véhicule. Une fois à l’intérieur, leur attention fut attirée par des sacs de couleur blanche camouflés sous de la paille mélangée avec de la bouse de vache.



Poursuivant les investigations, ils découvrent une importante quantité de chanvre indien enveloppé dans des sachets en plastique d’un kilogramme. Au total, six cents (600) kilogrammes de chanvre indien ont été saisis et le conducteur arrêté puis mis à la disposition des autorités judiciaires. L’enquête suit son cours pour mettre la main sur les deux individus qui étaient à bord et qui ont pris la fuite ainsi que d’éventuels autres complices.













Libération

