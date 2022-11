La guéguerre continue dans l’attribution des droits Tv pour la Coupe du Monde : E-Media saisit la commission de la concurrence de l’UEMOA

Fort de son droit et déterminé à le défendre, E-Media Invest, avec l’appui de ses conseils, informe dans un communiqué, avoir déposé un recours auprès de la Commission de la concurrence de l’Uemoa, pour « violation des règles de la concurrence et abus de position dominante par la Rts, l’Etat du Sénégal et New World, concessionnaire des droits de la Fifa en Afrique de l’Ouest ».



De ce fait, le Groupe privé qui édite iTv, iRadio, emedia.sn et Bés bi Le jour, n’entend nullement « respecter les droits exclusifs de la Rts free to Air (Radio et Tv) comme semble l’insinuer, dans son communiqué, le Cnra, dont le parti-pris est manifeste à cet égard ».



La Direction de la communication du Groupe ajoute : « Ce penchant depuis le début du différend, n’honore pas l’instance de régulation. E-Media prend à témoin le monde économique, financier et sportif, ainsi que les professionnels des médias nationaux et internationaux, pour un rapide retour à l’orthodoxie, afin d’assurer la survie des entreprises de presse et le secteur privé au Sénégal ».











