La junte nigérienne met aux arrêts le Directeur national de la Bceao

Que vise le régime militaire de Niamey avec l’arrestation de Maman Laouali Abdou Rafa ? Mettre de l’huile sur le feu et faire plier la Bceao qui ne fait qu’appliquer les sanctions prises par la Conférence des Chefs d’Etats de l’UEMOA ? Pour rappel, depuis le 26 juillet 2023, le Niger est dirigé par une junte après le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Du coup, le pays a été sanctionné par l’Uemoa et la Cedeao.



Selon nos sources basées à Niamey, le pays vit dans des heures difficiles. Selon plusieurs médias, le Directeur national de la Bceao, Maman Laouali Abdou Rafa a été arrêté une première fois après l’instauration du Cnsp. Pour le moment, les autorités n’ont donné aucune raison de l’arrestation du Directeur national de la Bceao.



Avec les sanctions prises par l’Uemoa et la Cedeao, les autorités peinent à faire face aux différentes charges. La Bceao n'injecte plus de liquidités sur les comptes de l'État et seules les banques commerciales du pays continuent de percevoir des sommes ne dépassant pas les 400 milliards de FCfa par semaine. Une situation intenable pour les autorités de la junte qui avec cette arrestation entendent mettre la pression sur la Bceao et sur la Conférence des chefs d’Etats de l’Uemoa.



Selon les « Echos du Niger », un journal d’information en ligne, les Nigériens font face depuis des mois à des plafonnements de retraits au sein des banques de la place. Le média renseigne que le Directeur national de la Bceao serait actuellement dans les locaux de la Direction générale de la sécurité extérieure du Niger.



