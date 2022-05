La liste de Yewwi Askan Wi pour les Législatives départementales: l’accusé Saliou Sarr réagit et menace… Réagissant aux accusations portées contre lui, Saliou Sarr de Takhawu Sénégal a dabs un post dégagé en touché. Il menace même de porter plainte contre ceux qui disent que c’est lui qui a déposé la liste non paritaire de Yewwi Askan Wi et apporté des falsifications.

