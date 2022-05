La liste de Yewwi invalide : La Coalition Benno Bokk Yaakaar confirme et livre plus de détails En conférence de presse tenue ce samedi soir à Dakar, la Coalition Benno Bokk Yaakaar a confirmé l’information faisant part de l’invalidité de la liste de la Coalition Yewwi Askan wi, livrant plus de détails…

Leral se voulant très prudent en ce contexte préélectoral avait indiqué qu’en attendant confirmation ou démenti, à travers ce post, le leader de Yewwi semble reconnaitre une bourde qui invalide leur liste. La Coalition Benno Bokk Yaakaar qui organisait une Conférence de Presse le même soir à partir de 20h, a confirmé l’info en livrant plus de détails.



Une jeune fille du nom de Fama Mbengue née en 1997 à Guédiawaye a été investie à la 26ième place de la liste titulaire de Yewwi, puis remplacée par Anta Touré, née en Septembre 1983 à Mbour. Alors que cette Anta Touré a déjà été investie sur la liste des suppléants à la 30ième position.



Après avoir vérifié avec la CENA, il a été notifié à Yewwi Askan que Fama Mbengue, qui n’avait pas 25 ans, l’âge requis, ne pouvait pas être députée. La loi ne permettant pas que Anta puisse être remplacée. Ce qui fait que la Liste de Yewwi était incomplète donc invalide. ..







