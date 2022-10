La logique répressive n’a jamais servi le pouvoir. Vous n’avez aucune intelligence de la gouvernance. (Moussa Tine) Tout mon soutien à Ousmane Sonko et à nos camarades de Pastef Les Patriotes/Sn

Je reste attaché aux droits fondamentaux proclamés par notre charte fondamentale ainsi qu’au respect des missions constitutionnelles dévolues aux partis politiques.



« Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. »



Tout est dit…

Ils ont tous perdu la raison au grand bénéfice de leurs adversaires.



Moussa Tine

Président Alliance Démocratique Pencoo



