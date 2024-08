La lutte contre le trafic de médicaments et de drogues s’intensifie : La douane déjoue un coup et saisit une valeur de plus de 200 Millions FCFA Dans le cadre de leur lutte acharnée contre la criminalité pharmaceutique et le trafic de drogue, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, subdivision de Kaolack, ont récemment réalisé une saisie majeure. Lors d’une opération nocturne sur la rive du Baobolong, affluent du fleuve Gambie, les douaniers ont découvert un dépôt clandestin de médicaments.

Selon un communiqué parvenu au Groupe Leral, les produits saisis comprennent :



196 pots de chlorphéniramine tablets, chacun contenant 1 000 comprimés



137 pots de chlorphéniramine Maliate IP, également de 1 000 comprimés par pot



200 boîtes de Puregrey-100, chacune contenant 10 paquets de 8 comprimés



La valeur totale des médicaments saisis est estimée à plus de 170 millions de francs CFA. Cette opération, menée entre le 10 et le 11 août 2024 à 03 heures du matin, illustre l’engagement des autorités dans la lutte contre la criminalité pharmaceutique.



Parallèlement, la Brigade commerciale des Douanes de Moussala, subdivision de Kédougou, a intercepté 65 kg de chanvre indien cachés dans la cabine d’un porte-conteneur en provenance d’un pays voisin. Cette saisie a été réalisée grâce à un contrôle minutieux des moyens de transport suspects.



Dans une autre opération, la Brigade mobile des Douanes de Matam a découvert 27 kg de chanvre indien, conditionné en 36 paquets, à bord d'un véhicule Toyota Hiace en provenance de Bakel. La valeur totale des drogues saisies lors de ces deux interventions est estimée à 36 millions de francs CFA.



Face à ces réussites, l’Administration des Douanes appelle les populations à renforcer leur coopération avec les unités douanières et à soutenir leurs efforts contre le trafic de produits prohibés, notamment les médicaments contrefaits.









