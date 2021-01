La lutte sénégalaise en deuil : Boy Bambara décédé, son enterrement prévu ce samedi à Yoff Plus connu sous son surnom de Boy Bambara, Aliou Camara, l’une des figures marquantes de la lutte sénégalaise est décédé, hier vendredi à l’âge de 78 ans.

Samedi 23 Janvier 2021

Cet homme qui avait marqué la lutte sénégalaise entre les années 1970 et 1980 est décédé des suites d’une longue maladie, aux Parcelles Assainies où il logeait.



Son règne, c’était le temps des grosses pointures comme Mbaye Gueye, le Tigre de Fass, Mouhamed Ndiaye dit Robert Diouf, Double Less et autres …



Son enterrement est prévu cet après-midi à 15 heures au cimetière de Yoff. Tout en exprimant sa vive compassion à sa famille et à ses proches, Leral.net s’incline devant sa mémoire. Par la Grâce de DIEU que le Paradis soit sa nouvelle demeure pour l’éternité



