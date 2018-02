La marche de l'opposition autorisée par le préfet

La marche du Parti démocratique sénégalais et des membres du l'"Initiative pour des élections démocratiques", prévue ce vendredi, aura bien lieu. Le préfet de Dakar a donné son aval, a appris Seneweb.



Le représentant de l'État souligne aux marcheurs que la marche devra se tenir entre 15 heures et 18 heures. L'itinéraire sera compris entre l'avenue Bourguiba et le Boulevard du Centenaire. Le Préfet Alioune Badara Samb met, cependant, en garde les marcheurs contre tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens.