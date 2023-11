La marche des habitants de la cité Apix, interdite

Les habitants de la cité Apix de la commune de Tivaouane-Peul, qui voulaient battre le macadam samedi dernier, pour exiger l’arrêt de la spoliation de leurs espaces publics par des promoteurs et dénoncer les intimidations avec des convocations à la police, ont finalement fait marche arrière, à cause de l’interdiction de la procession.



Toutefois, ils ne décolèrent pas et envisagent de revenir à la charge dans les prochains jours, rapporte "L'As".