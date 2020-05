La microfinance face au Covid-19: 500 millions dégagés dès la semaine prochaine, en soutien aux acteurs impactés par la crise

La pandémie du Covid-19 impactera inévitablement plusieurs secteurs, notamment celui de la microfinance. En effet, c'est pour montrer la préocupation du gouvernement consistant à soutenir les acteurs de la microfinance face à cette crise, que le ministre en charge de cette question est revenu au cours d'un entretien via la plateforme regroupant les jeunes journalistes reporters, sur cet appui du secteur informel, notamment ceux qui utilisent le système des institutions de microfinance.



Selon Zahra Iyane Thiam, " le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire entend apporter son soutien à ces acteurs qui sont impactés par la crise du Covid-19". Cet appui pourrait se faire sans complaisance à travers la sécurisation et la pérénisation de leurs activités.



Ainsi, elle soutiendra que le président de la République, dans la perspective de soutenir le secteur de la microfinance et particulièrement ceux du secteur infomel, a dégagé un budget d'un montant de 500 millions de FCFA. Il sera ainsi question pour l'utilisation de ce budget, de venir en appoint aux établissements de microfinance isolés et qui sont généralement installés en monde rural, mais aussi de les doter de crédit de fonctionnement ou d'exploitation.



Donc cette enveloppe de 500 millions qui sera mise à la disposition du fonds d'impulsion de la micro finance, sera répartie en deux volets : 80%, soit 400 millions comme fonds de crédit distribués à ces regroupements d'acteurs et les 20% seront reversés comme subvention à ces acteurs.



"Une quarantaine d'institutions isolées sont déjà dénombrées compte non tenu des entrepreneurs dans les activités informelles qui vont être appuyés avec cette ligne de 500 millions qui est déjà dans les comptes du ministère et dont l'exécution se fera la semaine prochaine", rassure Zahra Iyane Thiam Diop.

