La mission d’observation électorale de l’UE va reprendre ses activités

La Mission d’observation électorale (MOE) de l’UE, présente au Sénégal depuis janvier sur invitation des autorités sénégalaises, va poursuivre l’ensemble de ses activités en vue de l’élection présidentielle du 24 mars, a déclaré sa cheffe Malin Björk.



Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, la mission informe que cette reprise des activités fait suite à la révision du calendrier électoral fixant l’élection présidentielle au 24 mars et la campagne électorale du 9 au 22 mars.



“La Mission prend acte du nouveau calendrier électoral et observe le déroulement de la campagne électorale ainsi que les préparatifs du scrutin”, a-t-elle déclaré.



Malin Björk, attendu à Dakar le 20 mars, a appelé “au plein respect des libertés d’expression, de presse, d’accès à l’information hors-ligne et en ligne, et de réunion durant cette campagne”.



La MOE de l’UE a rappelé l’importance de l’égalité des chances entre les différents candidats en lice pour ces joutes électorales.



“A cet égard, nous prenons note de la libération, le 14 mars, de l’un des candidats à l’élection présidentielle qui était maintenu en détention, et souhaitons qu’elle puisse contribuer au déroulement d’une campagne apaisée et sans violence”, a indiqué Mme Björk.



Selon la même source, le déploiement des observateurs de longue durée va démarrer lundi prochain.



“Les 10 experts électoraux présents à Dakar seront rejoints par 28 observateurs de longue durée qui seront déployés le 18 mars dans l’ensemble des 14 régions du pays”, souligne le document.



Il renseigne qu’un second groupe de 42 observateurs sera déployé le 22 mars.



La mission d’observation électorale prévoit de renforcer ce dispositif le jour du scrutin “par des diplomates de pays membres de l’UE en poste à Dakar, ainsi que par une délégation de députés du Parlement européen”, rapporte le communiqué.



En somme, la MOE UE disposera le jour du vote d’environ 100 observateurs qui couvriront la totalité des 46 départements sénégalais.



Le 26 mars, une conférence de presse sera organisée au siège de la MOE-UE à Dakar pour présenter les premières conclusions de la mission.



Aps